"Утиная охота" на Александър Розенбаум и на Александър Вампилов

Любима моя руска песен е "Утиная охота" на големия бард Александър Розенбаум. На български името й звучи някак тъпашко - "Лов на гъски",но в руския няма такова звучене. Още повече като се има предвид цялата конотация, с простички думи казано - с какво е свързана тази песен, за какво се разказва. Дълго време нямах ясна представа, само нещо вътре в думите и музиката ми говореше, че това е песен-метафора на битието ни в комунистическия свят. Затова може би не е случайно, че чух песента за първи път от Грета Ганчева, и то я пееха в дует с покойния Иво Карамански. Грета и покойният Иво бяха страхотен дует, даже издадоха и своя съвместна касета, по времето когато още нямаше компакт дискове. Казвам "неслучайно", защото човек, израсъл след соца няма как да почувства скрития драматизъм на песента. А че е заредена с драматизъм знаех не от конкретния текст, а от това, което се нарича контекст, от недоизказаното с думите. Но за това - след малко, а сега:
[видео]
[край на видеото]
Ето и текста:
Утиная охота
Слова: А. Розенбаум, Музыка: А. Розенбаум
В плавнях шорох - и легавая застыла чутко.
Ай-да выстрел, только повезло опять не мне.
Вечереет и над озером летают утки,
Разжирели - утка осенью в большой цене.
Снова осень закружила карусель мелодий.
Поохочусь, с ветерком по нотам прокачусь.
И сыграю, если я еще на что-то годен,
И спою вам, если я на что-нибудь гожусь.
Припев:
Я помню - давно - учили меня отец мой и мать
Лечить так лечить, любить так любить,
Гулять так гулять, стрелять так стрелять.
Hо утки уже летят высоко - летать так летать -
Я им помашу рукой.
Hе жалею, что живу я часто как придется,
Только знаю, что когда-нибудь в один из дней
Все вернется, обязательно опять вернется:
И погода, и надежда, и тепло друзей.
Так поскучаем, чтобы радостней была минута
Hашей встречи, а она уже не за горой.
Вновь весною из полета возвратятся утки,
Стосковавшись по озерам с голубой водой.
Как когда-то за лисой гонялся быстрый кречет,
Так и ныне он свою добычу сторожит.
Hе "прощайте" говорю я вам - "до скорой встречи",
Все вернется, а вернется, значит, будем жить.
Припев:
Я помню - давно - учили меня отец мой и мать
Лечить так лечить, любить так любить,
Гулять так гулять, стрелять так стрелять.
Hо утки уже летят высоко -
Летать так летать - я им помашу рукой.
И вчера, ровейки се в рускоезичния нет, случайно попаднах на въпросния контекст на песента, т.е. защо и за какво е създадена. Ключът е в самото й заглавие - "Утиная охота" ("Лов на гъски") се казва известна пиеса на Александър Вампилов. Сега ще мина на руски цитати - "цитати", защото преди мен са го казали други хора, "руски" - защото не съм добър преводач, за да предам богатството на руската реч, пък и хората, които харесват "Утиная охота", имат представа от руския език ;-)
Александр Вампилов известен в русской драматургии как автор четырех больших пьес и трех одноактных. Он трагически погиб в возрасте 35 лет. Новаторские пьесы Вампилова произвели революцию в русской драматургии и театре. Писатель создал образ героя своего времени, молодого, самоуверенного, образованного человека, переживающего крушение своих романтических надежд и идеалов. Автор осмелился в условиях жестких идеологических ограничений показать молодежь 1960-х годов как обманутое поколение. Своих героев писатель ставит в критические ситуации, когда от них требуется жить дальше, а смысла в этом они не видят. Автор блестяще изобразил душный застой советской эпохи, когда всякая инициатива наказывалась, свобода отсутствовала, полной сил молодежи невозможно было проявить себя.
Оригинальность пьес Вампилова в том, что в их основу положен не драматический, а лирический конфликт. Это пьесы-исповеди, герои которых так ничего и не совершают, в пьесах нет трагического или остродраматического начала. Перед зрителем герой, который пытается разобраться в себе и в абсурде окружающего мира. Главное в пьесах – процесс лирического самосознания человека. Вампилов попытался показать на сцене то, что нельзя сыграть, и у него получилось.
Пьеса «Утиная охота» (1971) – наиболее яркое и зрелое произведение А. Вампилова. В ней выражен основной, по мнению автора, конфликт его эпохи – девальвация духовных ценностей.
Главный герой пьесы – Виктор Зилов. Именно через призму его воспоминаний мы наблюдаем события пьесы. Утиная охота для Виктора – воплощение мечты и свободы: «О! Это как в церкви и даже почище, чем в церкви… А ночь? Боже мой! Знаешь, какая это тишина? Тебя там нет, ты понимаешь? Ты еще не родился…» Больше чем за месяц до заветного дня он уже собран и ждет охоты как избавления, как начала новой жизни, как периода для передышки, после которого все станет ясно.
«Утиная охота» – пьеса о ценностях поколения «оттепели», если говорить точнее, об их распаде. «Утиная охота» считается одной из самых сложных пьес русской драматургии XX века. В ней видят и отголоски чеховского театра, и несомненное влияние древнерусской житийной литературы, и, в то же время, пронзительную современность, остроту и болезненность высказываний.
Действие в «Утиной охоте» основывается на перекличке между прошлым и настоящим: герой восстанавливает в памяти утраченные куски своего прошлого. Зилов словно выпал из бытового времени окружающих. Можно, конечно, объяснить это тяжким похмельем. Однако не будем торопиться: чем дальше мы читаем пьесу, тем больше понимаем, что Зилов и раньше выпадал из времени окружающих. Он один живет «в ожидании». В ожидании начала сезона утиной охоты. Свою жизнь он измеряет тем, сколько осталось дней до этого события. Поведение Зилова определяется этим же («Сам подумай, какая разница: сегодня я гляжу на эти рожи, а завтра я на охоте»). Он так много говорит об утиной охоте, что становится ясно: это не обычное хобби. Это нечто большее, гораздо более важное, чем другие события его повседневной жизни.
Охота – суть изображенного мира. Большинство героев охвачено погоней за добычей (за квартирой, например). Но для Зилова охота не равняется получению добычи – не зря он никогда уток с охоты и не привозил. Да и в его рассказах об утиной охоте фигурируют не выстрелы по уткам, а нечто другое: «Какие-то сутки – и мы с тобой уже в лодке, а? В тишине. В тумане», «Ты увидишь, какой там туман, - мы поплывем, как во сне, неизвестно куда. А когда подымается солнце? О! Это как в церкви и даже почище, чем в церкви… А ночь? Боже мой! Знаешь, какая это тишина? Тебя там нет, ты понимаешь? Нет! Ты еще не родился. И ничего нет. И не было. И не будет (…) Конечно, стрелок я неважный, но разве в этом дело?»
Для Зилова охота – это мечта, идиллическая картина другой, идеальной жизни, это возможность остаться одному, в простом, молчаливом, честном природном мире. Это очищение, которого Зилов так жаждет...
Донякъде ключов за разбирането на психита на хората от времето на късния соц е финалът на пиесата: ... Открытый финал. «Зилов некоторое время стоит неподвижно. Затем медленно опускает вниз правую руку с ружьем. С ружьем в руках идет по комнате. Подходит к постели и бросается на нее ничком. Вздрагивает. Еще раз. Вздрагивает чаще. Плачет он или смеется, понять невозможно, но его тело долго содрогается так, как это бывает при сильном смехе или плаче. Так проходит четверть минуты. Потом он лежит неподвижно. К этому времени дождь за окном прошел, синеет полоска неба, и крыша соседнего дома освещена неярким предвечерним солнцем. Раздается телефонный звонок. Он лежит неподвижно. Долго звонит телефон. Он лежит неподвижно. Звонки прекращаются. Звонки возобновляются. Он лежит не шевелясь. Звонки прекращаются. Он поднимается, и мы видим его спокойное лицо. Плакал он или смеялся – по его лицу мы так и не поймем.
А ние плачем или се смеем, спомняйки си миналото?
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